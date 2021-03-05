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Россиянка в день рождения отравила насмерть сына с ДЦП и попыталась убить себя

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жительница города Бердска Новосибирской области в свой день рождения насмерть отравила 39-летнего сына с ДЦП и попыталась убить себя. Об этом сообщило издание «Курьер. Среда. Бердск».

По данным издания, 2 марта 62-летняя россиянка по имени Ирина заранее договорилась с сыном Максимом и дала ему сильнодействующие препараты. Предсмертную записку и родственников без сознания обнаружил муж женщины, он вызвал скорую помощь. Свои действия женщина объяснила усталостью. Медики констатировали смерть Максима, Ирину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Предположительно, у женщины был рак мозга. Информацию о тяжелом онкологическом заболевании россиянки сообщил также источник издания «НГС. Новосибирск». Соседка Ирины рассказала «Комсомольской правде», что у той нашли опухоль головного мозга и сделали операцию, после чего случился рецидив и женщине пришлось каждый месяц ездить на химиотерапию. «Потом уже метастазы в голову пошли, а тут еще и с сыном проблемы по уходу», — пояснила собеседница издания.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Женщине может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

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