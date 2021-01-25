В туалете российской больницы обнаружили тело 90-летнего пенсионера

В Челябинске в туалете горбольницы №6 обнаружили тело 90-летнего пенсионера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По данным пресс-службы, россиянина обнаружили 22 января. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Источники URA.RU в правоохранительных органах сообщили, что мужчина совершил самоубийство. Факт смерти пенсионера подтвердили в управлении Следственного комитета по Челябинской области, ведомство проводит проверку, передает РИА Новости.

В декабре 2020 года сообщалось о нескольких возможных самоубийствах в новосибирских клиниках для больных COVID-19. В госпитале №2 для ветеранов покончил с собой мужчина 1934 года рождения. 30 ноября под окнами палаты областной больницы нашли тело 37-летнего пациента, который, предположительно, тоже покончил с собой. 20 ноября в больнице №25 из окна на пятом этаже выпал и разбился насмерть мужчина 1956 года рождения.

В пресс-службе правительства Новосибирской области заявили, что смерти пациентов местных больниц не связаны между собой. Они не состояли на учете у психиатра, во время лечения в стационаре не демонстрировали неадекватного поведения или признаков психического расстройства. Полиция устанавливает причины случившегося.