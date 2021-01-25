Россия
 
Последние новости
Путин помог взлететь акциям компании своего советника
Боевика из банды Басаева и Хаттаба отдали под суд за вооруженный мятеж в Чечне
Мужчина боялся идти к стоматологу и вырвал себе зуб плоскогубцами
Потерявшийся россиянин замерз насмерть из-за мешавших искать его полицейских
Сын Ефремова впервые подробно прокомментировал ДТП с участием отца
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
IKEA начнет продавать запчасти к мебели
В России объявили масштабную акцию для студентов
Власти Литвы пообещали внимательнее оценивать приезжающих из России артистов
Популярные лекарства оказались опасными при коронавирусе
Новости партнеров
Прослушать новость

В туалете российской больницы обнаружили тело 90-летнего пенсионера

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В Челябинске в туалете горбольницы №6 обнаружили тело 90-летнего пенсионера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По данным пресс-службы, россиянина обнаружили 22 января. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Источники URA.RU в правоохранительных органах сообщили, что мужчина совершил самоубийство. Факт смерти пенсионера подтвердили в управлении Следственного комитета по Челябинской области, ведомство проводит проверку, передает РИА Новости.

В декабре 2020 года сообщалось о нескольких возможных самоубийствах в новосибирских клиниках для больных COVID-19. В госпитале №2 для ветеранов покончил с собой мужчина 1934 года рождения. 30 ноября под окнами палаты областной больницы нашли тело 37-летнего пациента, который, предположительно, тоже покончил с собой. 20 ноября в больнице №25 из окна на пятом этаже выпал и разбился насмерть мужчина 1956 года рождения.

В пресс-службе правительства Новосибирской области заявили, что смерти пациентов местных больниц не связаны между собой. Они не состояли на учете у психиатра, во время лечения в стационаре не демонстрировали неадекватного поведения или признаков психического расстройства. Полиция устанавливает причины случившегося.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Медики Челябинска раскрыли подробности смерти 90-летнего дедушки
Минздрав российского региона отреагировал на самоубийства в ковидных больницах
Россиянин покончил с собой в госпитале для пациентов с коронавирусом
Пациента с COVID-19 нашли убитым в российской больнице