Минздрав российского региона отреагировал на самоубийства в ковидных больницах

Смертельные несчастные случаи в конце ноября с пациентами новосибирских больниц для зараженных коронавирусом не связаны между собой. Так отреагировали на случившееся в пресс-службе областного правительства.

Региональный Минздрав запросил информацию у администрации областной больницы №25 и госпиталя ветеранов войн №2, где произошли инциденты. Установлено, что все погибшие были инфицированы, получали необходимую терапию, их состояние оценивалось от удовлетворительного до тяжелого. Эти пациенты не состояли на учете у психиатра, во время лечения в стационаре не демонстрировали неадекватного поведения или признаков психического расстройства.

«Произошедшее стало неожиданностью для медицинского персонала больниц», — говорится в публикации. Полиция устанавливает причины случившегося.

Ранее сообщалось о нескольких возможных самоубийствах в новосибирских клиниках для больных COVID-19. В госпитале №2 для ветеранов покончил с собой мужчина 1934 года рождения. 30 ноября под окнами палаты областной больницы найдено тело 37-летнего пациента, который, предположительно, покончил с собой. 20 ноября в больнице №25 из окна на пятом этаже выпал и разбился насмерть мужчина 1956 года рождения.