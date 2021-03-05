Ценности
 
Последние новости
Собянин отменил обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет
Голикова сообщила о снижении смертности от COVID-19 за последние два месяца
На федеральных телеканалах открестились от ток-шоу со скопинским маньяком
Пушку российского Су-57 испытали на видео
Девушка нашла тайную комнату за зеркалом в ванной съемной квартиры
Скопинский маньяк разоткровенничался на видео о своих преступлениях
Названа причина для роста цен на нефть и газ
Российские лыжники проиграли норвежцам в эстафете чемпионата мира
Папа римский заедет в «бывшее сердце» ИГ
Зеленский лишил Саакашвили должности
Новости партнеров
Прослушать новость

Уцелевший на женщине во время нападения акулы купальник стал популярным в сети

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jcrew.com

Женщина рассказала о купальнике, в котором она пережила нападение акулы, и прославилась в интернете. На ее историю обратили внимание в Mirror.

Речь идет о покупательнице бренда J.Crew, которая оставила свой отзыв о приобретенном слитном купальнике черного цвета на сайте компании. «Я плавала у побережья Южной Каролины, когда нежданный гость ударил меня по пояснице — это была акула. ​​Несмотря на то, что на моей коже остался огромный синяк и красные следы от зубов, купальный костюм уцелел. 10/10, рекомендую», — гласил ее комментарий. Известно, что стоимость упомянутого товара составляет примерно 8530 рублей.

Пользовательница Twitter под никнеймом amyleighp обратила внимание на этот отзыв, сделала его скриншот и опубликовала на своей странице с подписью: «Это именно то, что я ищу в обзорах купальных костюмов». Твит стал вирусным и набрал почти 65 тысяч лайков.

Содержание отзыва рассмешило пользователей сети, и они принялись шутить в комментариях. «У меня есть абсолютно такой же костюм, и я с нетерпением жду возможности выжить в океанской атаке», «Я боюсь акул, но не могу перестать смеяться над этим. Думаю, мне нужен этот купальный костюм», «Все обзоры купальных костюмов должны включать информацию о том, какое бедствие вы пережили или потенциально можете пережить, надевая его», — писали они.

В декабре 2020 года одноногий мужчина растрогал пользователей сети отзывом на сайте модного бренда Marks & Spencer. В нем он написал: «Очень удобные тапочки восьмого размера на правую ногу ищут своего владельца». Далее он объяснил, что носит дома похожую обувь уже более сорока лет, однако пять лет назад он потерял правую ногу, поэтому правый тапок ему больше не нужен. Мужчина предложил тем, кому нужен тапок на правую ногу, забрать его бесплатно.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Woman's review for "10/10" swimsuit she wore during shark attack goes viral
Популярный бренд порадовал девушек дешевой заменой купальника люксовой марки
Одноногий мужчина растрогал пользователей сети отзывом на сайте модного бренда
Ценности
Ценности00:0122 января
Ведущий Федор Бондарчук с участницами реалити-шоу «Ты — супермодель» во время съемок

«Стоять в бикини перед незнакомцами в 16 лет было некомфортно»

От подиума до тюрьмы: как живут бывшие участницы самого популярного в мире шоу о супермоделях
15:46 1 марта

Юлия Тимошенко прокомментировала слухи об изменениях в своей внешности

14:36 1 марта

Женщина решила не платить в салоне и сбежала от мастера с фольгой в волосах

13:35 1 марта

Google определил знаменитость с самыми популярными нарядами ковровых дорожек

Ценности00:01 3 января

«Столы ломились от черной икры, водка лилась рекой»

Как Молотов обеспечил жене роскошную жизнь, но не уберег ее от тюрьмы и стал врагом народа
12:43 1 марта

Россиянин носил женскую юбку и был убит табуретом

11:47 1 марта

Кейт Миддлтон вновь надела старый пиджак на конференцию и была обругана в сети

10:34 1 марта

Сотрудница популярного бренда раскрыла судьбу возвращенной клиентами одежды

Ценности00:0223 декабря 2020

«Копаем кэш лопатой»

Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
09:30 1 марта

Раскрыты главные ошибки женщин во время бритья тела

04:11 1 марта

Женщина сделала макияж во время родов и прославилась

01:29 1 марта

Модель популярного бренда поделилась фото топлес и взволновала фанатов

Россия
Москва запаслась тюльпанами
Борис Ельцин после голосования на избирательном участке, 1996 г.«Ельцин продул бы с разгромным счетом»
Глеб Павловский — о выборах 1996 года, поиске преемника Ельцина и испорченных отношениях с Украиной
В России завершилась вторая фаза испытаний вакцины «Спутник Лайт»
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
Главархив Москвы открыл доступ к документам об утраченных храмах и монастырях
Михаил Горбачев«Ну вы меня понимаете»
Михаилу Горбачеву 90 лет. Что он говорил о США, перестройке, Ельцине и Иисусе Христе
В Совфеде назвали строительство городов в Арктике преступным
Все материалы
Мир
Помпео заявил о возможности своего участия в президентских выборах в 2024 году
«Есть вещи, которые нельзя совершать даже принцу»
Саудовский принц нажил много врагов на пути к престолу. Теперь его обвиняют в убийстве одного из них
Палата представителей США поддержала полицейскую реформу имени Джорджа Флойда
Николя СаркозиСуд отправил Николя Саркози в тюрьму за коррупцию
Бывший президент Франции за подкуп судьи проведет год за решеткой
В Конгрессе США призвали Россию освободить осужденного американского студента
В Сенате США задумали ограничить полномочия президента
Все материалы
Бывший СССР
«Он не может принимать адекватные решения»
В Армении армия пошла против Пашиняна из-за его слов об «Искандерах». У премьера не осталось союзников
«У них свои интересы и цели»
Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Мягкий агрессор
Как Филипп Киркоров стал главной «русской угрозой» для прибалтийских стран
Все материалы
Экономика
Китай решил прокормить себя по-новому
Назван способ накопить на достойную пенсию в России
Найдется все
В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги
Сбер второй год подряд выплатит рекордные дивиденды
Ответить за банкротство
Кредиторы «Дека» требуют привлечь к ответственности «Сити Инвест Банк»
В России захотели запретить одноразовый пластик
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Все материалы
Силовые структуры
В ходе спецоперации в Армении задержали двух воров в законе
«На меня смотрело какое-то жуткое существо»
На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
Награда за главного киргизского вора в законе достигла пяти миллионов долларов
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Скопинский маньяк не вернулся домой
«Прибыль делят смотрящие и надзиратели»
 
Друга Кокорина и Мамаева поймали в набитом фальшивыми деньгами Mercedes
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Хоккеиста Панарина обвинили в избиении девушки
Бывший тренер припомнил историю 10-летней давности. Но не привел никаких доказательств
Взять столицу
Суперматч «Челси» — МЮ и замах «Сити» на 14-ю победу подряд — главные интриги тура АПЛ
Настя Люкин«Я горда быть русской и выступать за Америку»
Советские чемпионы уехали в США за лучшей жизнью. Как их дочь выиграла Олимпиаду и стала звездой
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Все материалы
Культура
Алек Болдуин покинул Twitter из-за «неадекватной» реакции на его шутку
Chloe X HalleБиполярные ночи
Бог порошков, депрессия Земфиры и отцы стадионного рока: главная музыка месяца
Названы самые популярные российские писательницы современности
Воспитание чувств
Учительница-порнозвезда, полицейский-убийца и брошенный дом: что показали на Берлинском фестивале
Киркоров пообещал отправить бывшего возлюбленного Бузовой на «Евровидение»
Мама, анархия
Настоящий шедевр, похмелье по юности и робот-любовник: как начался Берлинский фестиваль
Описаны отношения Киркорова и Пугачевой
Все материалы
Интернет и СМИ
У части россиян отключат домашний интернет
«Это больше чем просто синяки на коже»
Последствия коронавируса, войн и ошибок власти — в объективах лучших фотографов мира
Названо условие восстановления аккаунта Трампа в YouTube
«Все только и делают, что хвалят себя»
Маск зовет на разговор Путина, Соловьева банят биониклы: что не так с нашумевшей соцсетью Clubhouse?
Звезда телешоу умер в 30 лет
Метаморфозы жизни
Люди и звери, красоты и ужасы: 2020 год глазами лучших фотографов
Ведущий «Говорит Москва» рассказал об увольнении по требованию главреда
Все материалы
Ценности
Модель OnlyFans объяснила достижение эффекта аномально тонкой талии на фото
«Это женский инстинкт самосохранения»
Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
Стилистка раскрыла необычный способ обновить гардероб без вложений
«Почему я не сделала этого раньше?»
Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
Женщина запустила бренд косметики и заработала 3 миллиона рублей за 20 дней
«Мы были принципиально неверны друг другу»
Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
Парень устал от отказов в работе из-за его лица, сделал пластику и стал моделью
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
На Украине появятся почтовые марки с голыми женщинами
Козленок-циклоп с двумя зрачками в одном глазу родился на Филиппинах
«Одним утром я проснулась и поняла: блин, а я не в кино»
История россиянки, которая переехала в Милан за любовью и нашла дело всей жизни
Знакомые много лет подруги оказались разлученными в детстве сестрами
Мальчик поймал гигантскую рыбу вдвое тяжелее себя
Все материалы
Новый электрический Volkswagen будет заряжаться за несколько минут
Porsche Taycan Cross Turismo: практичность на батарейках
Чем будет привлекать покупателей электрический универсал из Германии
Дизельный Audi для «Ле-Мана» выставили на продажу
Еженедельная викторина для автомобильных фанатов: выпуск 3
Десять вопросов для тех, кто кое-что смыслит в автомобилях
Обновленную Lada Vesta сняли на видео
Mitsubishi Pajero Sport для России: объявлены цены и комплектации
До дилеров новинка доберется в мае 2021 года
Porsche Taycan превратится в купе и кабриолет
Все материалы
Дом
Квартиры в Москве подорожали по инерции
«У меня начались панические атаки»
История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
Джонсон создаст благотворительный фонд для оплаты «золотых обоев» в квартире
Интимная зона
У каждого второго жителя Земли нет нормального туалета. Как это угрожает жизням миллионов людей?
Британцы задумали строить дома в стиле игры Minecraft
Илон Маск создаст собственный город
Уперлись в потолок
Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы