Уцелевший на женщине во время нападения акулы купальник стал популярным в сети

Женщина рассказала о купальнике, в котором она пережила нападение акулы, и прославилась в интернете. На ее историю обратили внимание в Mirror.

Речь идет о покупательнице бренда J.Crew, которая оставила свой отзыв о приобретенном слитном купальнике черного цвета на сайте компании. «Я плавала у побережья Южной Каролины, когда нежданный гость ударил меня по пояснице — это была акула. ​​Несмотря на то, что на моей коже остался огромный синяк и красные следы от зубов, купальный костюм уцелел. 10/10, рекомендую», — гласил ее комментарий. Известно, что стоимость упомянутого товара составляет примерно 8530 рублей.

Пользовательница Twitter под никнеймом amyleighp обратила внимание на этот отзыв, сделала его скриншот и опубликовала на своей странице с подписью: «Это именно то, что я ищу в обзорах купальных костюмов». Твит стал вирусным и набрал почти 65 тысяч лайков.

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Содержание отзыва рассмешило пользователей сети, и они принялись шутить в комментариях. «У меня есть абсолютно такой же костюм, и я с нетерпением жду возможности выжить в океанской атаке», «Я боюсь акул, но не могу перестать смеяться над этим. Думаю, мне нужен этот купальный костюм», «Все обзоры купальных костюмов должны включать информацию о том, какое бедствие вы пережили или потенциально можете пережить, надевая его», — писали они.

В декабре 2020 года одноногий мужчина растрогал пользователей сети отзывом на сайте модного бренда Marks & Spencer. В нем он написал: «Очень удобные тапочки восьмого размера на правую ногу ищут своего владельца». Далее он объяснил, что носит дома похожую обувь уже более сорока лет, однако пять лет назад он потерял правую ногу, поэтому правый тапок ему больше не нужен. Мужчина предложил тем, кому нужен тапок на правую ногу, забрать его бесплатно.