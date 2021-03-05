Скончалась 90-летняя голливудская актриса Джоан Уэлдон

Голливудская актриса Джоан Уэлдон скончалась в возрасте 90 лет. Передает The Sun со ссылкой на родственников покойной.

«С грустью сообщаем о кончине Джоан Луизы Уэлдон Поделл, любящей и преданной матери, жены, бабушки и дорогой подруги», — сообщила семья Уэлдон. Отмечается, что смерть артистки наступила 11 февраля 2021 года.

Джоан Уэлдон наиболее известна широкой аудитории по роли в классическом научно-фантастическом фильме «Они!», повествующем о нападении муравьев-мутантов. Она также знакома зрителям по знаковой картине жанра нуар — «Система». Кроме того, она играла в театре и пела в опере. Пик славы актрисы в кино пришелся на середину 1950-х.

5 февраля сообщалось о смерти лауреата премии «Оскар», канадского актера Кристофера Пламмера. Он скончался на 92-м году жизни.