В российских школах запретят доступ к негативному контенту

Технология Wi-Fi в российских школах будет предоставлять доступ только к верифицированному контенту. Об этом в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, ведомство намерено настроить Wi-Fi таким образом, чтобы защитить детей от негативной информации, которая используется в недобросовестных целях. «Это категорически недопустимо», — пояснил министр. Он отметил, что в настоящее время сотрудники ведомства работают над созданием проверенного и верифицированного контента, который учителя смогут использовать для преподавания предмета.

Кравцов заверил, что до конца года все городские школы должны быть подключены к интернету со скоростью как минимум 100 мегабит в секунду, поселковые и сельские школы — 50 мегабит в секунду. «Да, будут очень отдаленные школы, где, возможно, спутник, и там будут другие технологии использоваться», — добавил глава Минпросвещения.

Ранее выяснилось, что российские пользователи чаще всего подключаются к публичным сетям Wi-Fi в отелях, аэропортах и торговых центрах. Согласно исследованиям компании ESET, 66 процентов пользователей заходят в социальные сети, четверть — проверяют почту. Почти половина юзеров читают новости, а каждый пятый звонит по видео- или аудиосвязи. Десять процентов владельцев гаджетов посещают приложения банков или совершают покупки онлайн.

Такие действия в сети могут быть опасны, предупредили специалисты ESET, если не озаботиться проблемой защиты трафика. Не проверяя безопасность соединения, пользователи рискуют деньгами и персональными данными, которые могут оказаться в руках злоумышленников, перехватывающих трафик. Киберпреступники также могут создавать поддельные точки доступа.