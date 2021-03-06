Пожар на Оби сняли на видео

Telegram-канал Baza опубликовал видео пожара на реке Обь под Нижневартовском, снятое одним из очевидцев.

По словам мужчины, возгорание произошло примерно в трех километрах от Ермаковской переправы. «Смотрите, что творится на реке. Пламя прямо фонтаном бьет», — поделился он, отметив, что в районе аварии сильно пахнет нефтью.

О том, что под Нижневартовском в Ханты-Мансийском автономном округе загорелась река Обь, стало известно ранее. Предположительно, причиной стала авария на подводном нефтепроводе. В результате ЧП пострадал один человек.