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Россиян предупредили о риске попасть на операционный стол из-за переедания

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Фото: Pixabay

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная предупредила в интервью радио Sputnik, что переедание может привести к проблемам, которые может исправить только хирург.

Она напомнила, что чувство насыщения у человека появляется не сразу после употребления пиши, а примерно через 20 минут. Если до этого момента успеть съесть больше еды, чем нужно организму, начинается переедание. В случае, если так происходит часто, существует риск растянуть желудок.

Специалист посоветовала людям, которые съедают гораздо больше нужного и хотят следить за своим весом, частое и дробное питание. Это должны быть небольшие порции высококалорийной еды, пояснила она. «Через несколько месяцев нормализуется объем желудка, ведь он мышечный орган», — отметила врач.

По ее словам, у людей с избыточной массой тела объем желудка значительно больше, чем у людей худых. У них, как правило, растянуты стенки желудка до такой степени, что необходимо хирургическое вмешательство.

Ранее врач-валеолог Надежда Чернышова рассказала, как распознать момент переедания. По ее словам, часто бывает трудно определить, когда надо остановиться и не съесть больше положенного. Одними из таких признаков будут ощущение растягивания желудка после еды, иногда болезненные, а также отрыжка, неприятные ощущения в животе, брожение газов.

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