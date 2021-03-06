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Еще в одном регионе России отменили самоизоляцию для граждан старше 65 лет

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Карелия стала еще одним регионом, в котором официально отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом в субботу, 6 марта, стало известно ТАСС.

«Больничные для этой категории жителей Карелии после 5 марта продлеваться не будут», — заявили в региональном оперштабе по борьбе с новой инфекцией.

Уточняется также, что в настоящее время эпидобстановка в Карелии стабилизирована, также ведется активная вакцинация местных жителей. За все время в регионе были привиты около 25 тысяч граждан, 12 тысяч из которых — пожилые люди.

По последним данным, в Карелии зафиксировали всего 41 536 случаев заражения коронавирусом. Умерли с начала пандемии 322 человека. При этом число выздоровевших составило 37 528.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин снял обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет. Изменения касаются и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Будут также разблокированы социальные карты москвичей.

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