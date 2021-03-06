В Европе призвали использовать «Северный поток-2» для давления на Россию

Газопровод «Северный поток-2» можно использовать как инструмент давления на Россию. Такое предложение высказал депутат Европарламента Манфред Вебер в интервью изданию Der Spiegel, передает РИА Новости.

Глава крупнейшей в парламенте фракции «Европейской народной партии» призвал вести себя более уверенно во внешней политике. По его мнению, запуск газопровода не в интересах Европы, поскольку «Северный поток-2» работает на стабилизацию режима Владимира Путина, который, в свою очередь, «действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов».

Вебер считает, что Москву можно принудить вернуться к «партнерскому сотрудничеству», если не дать газопроводу заработать в полной мере.

4 марта стало известно, что окончание строительства «Северного потока-2» снова отложили на полгода. Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов призвал не заострять внимание на таких моментах и объяснил, что сроки зависят от многих факторов, в том числе погоды. Газопровод должны были достроить еще в 2019 году, до сих пор не решены проблемы сертифицирования и страхования маршрута.

В Вашингтоне препятствуют строительству объекта, в том числе санкциями против компаний-участниц проекта, поскольку американский сжиженный природный газ конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок. В Берлине, напротив, неоднократно заявляли, что заинтересованы в окончании строительства и поддерживают проект.