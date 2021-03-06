Врач назвал самый опасный прибор на кухне

Санитарный врач Алексей Меньшиков назвал прибор, из-за которого есть риск потерять сознание при длительном использовании на маленьких кухнях. Об этом он рассказал в эфире РЕН ТВ, передает РИА Новости.

По его словам, таким опасным прибором является тостер. Если помещение, где идет приготовление продукта, не вентилируется, не соответствует требованиям санитарных правил и норм, то это, в свою очередь, может повлиять на самочувствие.

Кроме того, специалист отметил, что подгоревшие тосты выделяют в десять раз больше вредных веществ, чем куски дрожжевого хлеба средней прожарки.

Специалисты посоветовали россиянам готовить тосты на средней мощности и в хорошо проветриваемых помещениях. Также необходимо внимательно следить за степенью готовности продуктов.

Ранее россиянам назвали главный источник размножения бактерий на кухне. Так, за незначительное количество времени, примерно за неделю, губка выращивает микроорганизмов в 200 тысяч раз больше, чем на сиденье унитаза. Если использовать одну губку на все случаи жизни, она станет «рассадником заразы».