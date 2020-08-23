Россиянам назвали худший материал для кухонной утвари

При покупке кухонного инвентаря необходимо обращать внимание на материал, а также следить за его состоянием и выбрасывать, когда заканчивается срок службы. Об этом радио Sputnik рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

По ее словам, самый оптимальный материал для кухонных принадлежностей — это металл (чаще всего пищевой алюминий или нержавеющая сталь). «Эти материалы меньше повреждаются, и поступление токсичных веществ из таких приборов практически нулевое», — объяснила специалист.

Использование деревянного инвентаря допускается — так именно деревянные лопатки советуют принять в ходе готовки в посуде с антипригарным покрытием. Однако на дереве могут образовываться сколы и трещины: в них может оставаться пища, которую трудно вымыть. При неправильном хранении такие приборы легко подвержены гниению.

Худшим же материалом для кухни Раева назвала пластик. Приборы из синтетики и пластмассы опасны тем, что они могут выделить токсичные вещества при контакте с горячей поверхностью.

В соответствии с санитарными правилами не допускается использование приборов с заусенцами, разбитых приборов с повреждениями поверхности, напомнила специалист. «Как только вы видите, что появились сколы, трещины — на здоровье лучше не экономить и купить новый инвентарь», — подытожила глава отдела Роспотребнадзора.

17 августа Раева назвала главный источник размножения бактерий на кухне. Так, за незначительное количество времени, примерно за неделю, губка выращивает микроорганизмов в 200 тысяч раз больше, чем на сидении унитаза. Если использовать одну губку на все случаи жизни, она станет «рассадником заразы».