Российский газовщик устроил на кухне пожар и потушил его борщом

Сотрудник «Сахоблгаза» в городе Охе Сахалинской области пришел к местной жительнице, чтобы проверить исправность приборов, но в итоге устроил в квартире пожар. По словам россиянки, газовщик потушил возгорание с помощью кастрюли «только что сваренного борща», сообщает «Сахалинский нефтяник».

Материалы по теме Солнечный угар Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать? «Человек задохнулся в собственной квартире» Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками

Инцидент произошел в жилом доме на улице Ленина. Хозяйка квартиры рассказала изданию, что во время визита рабочего находилась дома с супругом и сыном и лично наблюдала за действиями газовщика. По словам женщины, во время проверки коммунальщик намазал один из кранов «какой-то замазкой» и заявил, что он «пузырится», а вскоре стал откручивать гайку. Собственница пояснила, что в этот момент на кухне раздалось шипение и неожиданно взлетело пламя. Женщина также отметила, что в начале монтер занервничал, но вскоре успокоился и потушил возгорание с помощью супа.

Она добавила, что ее семье удалось быстро среагировать. Супруг перекрыл центральный газовый вентиль на первом этаже, а сын вызвал пожарных. Однако жильцы потушили возгорание до приезда службы. В результате аварии на кухне обвисли потолочные плиты, обгорело перекрытие, а также испортились гарнитур, кафельная плитка и окно. Представители «Сахоблгаза» прокомментировали ситуацию и пообещали провести расследование. В ближайшее время сотрудники организации озвучат причины аварии.

Ранее газовщик пришел на вызов в одну из квартир в доме на улице Масленникова, где нужно было заменить газовый счетчик. Однако мужчина не отключил газопровод перед началом работ и устроил пожар. В итоге на кухне испортилась отделка, а в доме возникла опасность возгорания других квартир. Тогда ущерб оценили 445 тысяч рублей и возбудили уголовное дело.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru