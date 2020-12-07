Дом
 
Последние новости
Путин обсудил с Меркель Карабах и Донбасс
Россиянин перестал платить налоги и лишился четырех квартир
Умер актер из сериала «Твин Пикс»
Стало известно о ходе дела убившего годовалую дочь в пятизвездочном отеле пилота
Россияне приготовились работать на пенсии
Лавров рассказал о планах России по Нагорному Карабаху
Претендентку на титул чемпионки мира по боксу обвинили в избиении мужа до смерти
Собянин заявил о готовности к более масштабной вакцинации от COVID-19 в Москве
Московский бармен сломал клиенту позвоночник после коктейля «Бронепоезд»
Скромная одежда няни на фоне люксового наряда сына Рудковской огорчила фанатов
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский газовщик устроил на кухне пожар и потушил его борщом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: «Сахалинский Нефтяник»

Сотрудник «Сахоблгаза» в городе Охе Сахалинской области пришел к местной жительнице, чтобы проверить исправность приборов, но в итоге устроил в квартире пожар. По словам россиянки, газовщик потушил возгорание с помощью кастрюли «только что сваренного борща», сообщает «Сахалинский нефтяник».

Инцидент произошел в жилом доме на улице Ленина. Хозяйка квартиры рассказала изданию, что во время визита рабочего находилась дома с супругом и сыном и лично наблюдала за действиями газовщика. По словам женщины, во время проверки коммунальщик намазал один из кранов «какой-то замазкой» и заявил, что он «пузырится», а вскоре стал откручивать гайку. Собственница пояснила, что в этот момент на кухне раздалось шипение и неожиданно взлетело пламя. Женщина также отметила, что в начале монтер занервничал, но вскоре успокоился и потушил возгорание с помощью супа.

Она добавила, что ее семье удалось быстро среагировать. Супруг перекрыл центральный газовый вентиль на первом этаже, а сын вызвал пожарных. Однако жильцы потушили возгорание до приезда службы. В результате аварии на кухне обвисли потолочные плиты, обгорело перекрытие, а также испортились гарнитур, кафельная плитка и окно. Представители «Сахоблгаза» прокомментировали ситуацию и пообещали провести расследование. В ближайшее время сотрудники организации озвучат причины аварии.

Ранее газовщик пришел на вызов в одну из квартир в доме на улице Масленникова, где нужно было заменить газовый счетчик. Однако мужчина не отключил газопровод перед началом работ и устроил пожар. В итоге на кухне испортилась отделка, а в доме возникла опасность возгорания других квартир. Тогда ущерб оценили 445 тысяч рублей и возбудили уголовное дело.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сотрудник «Сахоблгаза» тушил пожар борщом
Россиянка решила согреться и сожгла кухню
Россиянка поставила дома свечку и спалила квартиру
Россиянка помолилась за собаку и сожгла квартиру
Другие материалы рубрики
Дом00:0528 августа

«Мне казалось, что весь беспредел позади»

История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
07:43 1 декабря

Названы города России с низкой доходностью от покупки квартиры в ипотеку

06:12 1 декабря

Известный футболист отремонтирует дом из-за высокого роста

20:4730 ноября

Российским чиновникам закупят столы за миллионы рублей

ДомПартнерский материал

«Пастернак вел себя неадекватно»

Как жилось в элитном поселке, который Сталин построил для писателей
19:2130 ноября

Россиянин убил соседа из-за мусора на парковке

18:2030 ноября

Россиянам пообещали ипотеку под шесть процентов годовых

17:2530 ноября

Варламов дал россиянам совет по покупке квартиры в многоэтажке

Дом00:0628 июля

«Лучшими арендаторами были наркоманы»

Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
16:2430 ноября

В России объяснили популярность однокомнатных квартир

15:4130 ноября

Женщина захотела поймать шумящее в доме «привидение» и сняла его на видео

14:5030 ноября

Возлюбленная российского певца похвасталась домом в Крыму

Россия
Инфекционист объяснил вспышку неизвестной болезни в Индии
Член комиссии по иностранным делам Сената США Джозеф Байден и А.А. Громыко перед началом беседы в Кремле. Виктор Прокофьев — в центре«Нужно было передать эмоции большого русского мужика»
Переводчик Ельцина, Байдена и Березовского — об ошибках политиков и матерящихся олигархах
Власти Москвы назвали ситуацию с COVID-19 «марафоном без конца и края»
В Москве началась вакцинация от коронавируса
Кто может привиться первым, как записаться и кому нельзя вводить препарат?
В Чечне заявили о невиновности обезглавившего учителя террориста
«В клетке накапливаются генетические поломки»
Рак ежегодно убивает сотни тысяч россиян. Почему его годами не могут обнаружить?
Тело 101-летнего ветерана войны нашли под окнами дома в Москве
Все материалы
Мир
Новые детали в деле Эпштейна помогут раскрыть сеть знаменитостей-педофилов
Карнавальный коммунизм
В ХХ веке Латинская Америка увлеклась идеями социализма. Они принесли народам войну, террор и голод
Генпрокурор США задумался об уходе с поста до окончания президентства Трампа
«Мир скатится к катастрофе»
Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену?
Раскрыты планы Трампа на день инаугурации Байдена
Крещение кровью
Союзники США впервые признали казни мирных жителей в Афганистане. Элитный спецназ убивал даже детей
Адвокат Трампа заразился коронавирусом
Все материалы
Бывший СССР
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
«Я украинец второго сорта»
Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане?
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
«Нам такое будущее не нужно»
Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции
Все материалы
Экономика
Кремль ответил на слова о провале программы импортозамещения продуктов
Джек МаНемая сцена
Си Цзиньпин обиделся на основателя Alibaba. Чем это грозит богатейшему человеку Китая?
«Академик Черский» встал у места продолжения «Северного потока-2»
Анатолий ЧубайсНанотолий
Чубайс хотел сделать российский Apple. У него не получилось и ему нашли замену
Газпромбанк запустил мобильное приложение для инвесторов
Сорвали банк
Россия создала одну из самых продвинутых банковских систем. Как страна научилась считать деньги?
На MBM.MOS.RU обсудят особенности и правила нетворкинга
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыт бизнес раскоронованного вора в законе Трофы
«Дядю никто не найдет, и все забудется»
Российские школьницы оговорили мужчину, чтобы их не ругали за прогул. Он сел на 13 лет за педофилию
Психику устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера проверят
Российский депутат расстрелял бывшую жену и ее нового супруга
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Очевидец рассказал о стрельбе полицейского в московскую школьницу
«Для фанатиков главное — жестокость»
Большинство осужденных за терроризм в России — мусульмане. Почему так происходит?
Все материалы
Наука и техника
Рогозин похвастался стрелковым оружием «Роскосмоса»
Китай заменил российские двигатели Д-30КП-2 на более мощные
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Apple улучшила старые iPhone
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Рогозин попросил россиян помочь с идеями для новой орбитальной станции
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Министр спорта России оценил подписание Трампом «акта Родченкова»
Диего Марадона«Халатность, безрассудство и некомпетентность»
Смерть Марадоны оставила много загадок. Почему полиция допускает, что его могли убить?
Самая сексуальная спортсменка мира показала тренировку в обтягивающих лосинах
Со «шпорами» на «пушки»
Дерби Северного Лондона, битва «Лидса» с «Челси» и новое испытание для МЮ — главные интриги тура АПЛ
Украинский футболист назвал Крым российским и описал последствия перехода в РПЛ
Майк Тайсон и Рой Джонс«Почему никто не боялся за мою задницу?»
Майк Тайсон и Рой Джонс зарубились не на шутку. Боксеры забыли, что им на двоих больше ста лет
18-летнего футболиста арестовали за нападение на судью
Все материалы
Культура
Киркоров поскандалил на «Песне года»
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
Организатор «Песни года» ответил на обвинения в нарушении мер против COVID-19
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Нарушения мер против COVID-19 заметили на съемках «Песни года» в Москве
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
Мамонову запретили въезд на Украину на три года
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярный блогер раскрыл правду о ведущей «Давай поженимся»
«За вас с нами и за хер с ними!»
Российское шоу «Международная пилорама» взбесило иностранцев. Почему его невозможно смотреть?
PornHub проверят из-за роликов с насилием над несовершеннолетними
Российский блогер в прямом эфире довел подругу до смерти
Он выгнал ее на мороз, а наутро нашел мертвой
Доктор Мясников вступился за длинные новогодние выходные и осудил Онищенко
Школьник случайно совершил самоубийство во время онлайн-урока
«На грани сучки и хорошей девочки»
Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян снялась в простыне со своим лицом и вызвала раздражение фанатов
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Жителям Петербурга на фоне запретов сделали особое предложение в новогоднюю ночь
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Телезвезда надела облегающее платье из латекса и запустила тренд среди коллег
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Украинка с почти двухметровыми волосами рассказала о неприличных просьбах мужчин
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Неверная жена спряталась на потолке от разъяренного мужа
Маленькое пятно под глазом женщины оказалось признаком смертоносной болезни
Мертвеца не пустили на собственные похороны
В США начнут готовить пиццу из отходов
Все материалы
Volkswagen Polo с пакетом «Спорт» оценили в рублях
Месяц живем с Toyota RAV4: часть 1
Длительный тест одного из популярнейших кроссоверов в России: первые впечатления от топового Рафика
Появились фотографии салона нового Nissan Qashqai
Туристические эндуро: мотоциклы, которые нужны каждому?
Знакомимся с двухколесными кочевниками, готовыми обогнуть земной шар во всех направлениях
Toyota анонсировала новый электрический кроссовер
Продажи растут: 25 самых популярных автомобилей России
Итоги продаж новых легковых машин в ноябре 2020 года
Новый кроссовер Haval получит огромный экран в стиле Mercedes-Benz S-Class
Все материалы
Дом
Ни в какие ворота
Россияне не хотят жить в обычных домах. Они строят себе жилища самых безумных форм
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы