Российский газовщик менял счетчик и устроил пожар в квартире

Российский газовщик из Омска пришел на вызов в одну из квартир, чтобы заменить газовый счетчик, но не отключил газопровод и устроил пожар. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.

Рабочий из ООО «Городская газовая безопасность» пришел в дом №45 на улице Масленникова. Мужчина по правилам обязан был отключить газопровод перед началом работ, но не сделал этого, из-за чего в квартире вспыхнул пожар.

В результате серьезно пострадала внутренняя отделка кухни и была реальная опасность возгорания других квартир в доме. Общий материальный ущерб превысил 445 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Дело россиянина рассмотрят в Октябрьском суде.

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