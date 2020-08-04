Мужчина хотел красиво сделать предложение возлюбленной и сжег квартиру

Житель английского города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, хотел сделать возлюбленной предложение и сжег квартиру. Об этом пишет BBC News.

Материалы по теме Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир Бал сатаны Огонь и любовь к странным костюмам превращали праздники в похороны

В понедельник, 3 августа, романтик, чье имя не сообщается, подготовил все для того, чтобы красиво позвать девушку замуж: купил вино и украсил квартиру воздушными шариками и сотнями зажженных чайных свечей. После этого он пошел за находившейся неподалеку возлюбленной. Когда они вернулись, вся квартира была объята пламенем.

На место происшествия прибыли три пожарные машины, возгорание удалось потушить. Пожарные пожелали паре всего хорошего и пошутили, что ждут приглашения на свадьбу.

Журналисты BBC News сообщают, что девушка все же согласилась выйти за британца замуж.

Ранее сообщалось, что житель Брянска случайно сжег деньги, накопленные на покупку квартиры. Мужчина хранил полтора миллиона рублей в металлическом чайнике, его супруга втайне от него спрятала чайник в старый диван. Во время уборки россиянин решил избавиться от дивана и поджег его: из-за высокой температуры лежавшие в чайнике купюры намертво слиплись.