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Стало известно о возможных виновниках взрыва и пожара на Оби

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Кадр: «Подъем»

Возможными виновниками взрыва и пожара на реке Оби в результате аварии на подводном трубопроводе являются рыбаки. Об этом передает «Лайф» со ссылкой на свои источники.

По предварительной версии, причиной возгорания могла стать искра от снегохода «Буран», на котором передвигались рыбаки.

Ранее поступили сообщения о том, что площадь пожара на реке Оби под Нижневартовском составляет 1 000 квадратных метров. По словам источника в экстренных службах, работа поврежденного участка нефтепровода «Сибуртюменьгаз» прекращена. Для выгорания вытекших нефтепродуктов потребуется около 12 часов.

О взрыве и последующем пожаре на Оби сообщалось ранее 6 марта. Во время ЧП пострадал один человек. Позднее пожар на замерзшей реке сняли на видео.

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