Раскрыты предпочтения людей в алкоголе во время пандемии

Аналитики и производители алкогольных напитков раскрыли предпочтения людей в спиртном во время пандемии. Об этом пишет Financial Times.

По данным делового издания, в 2020 году в мире значительно увеличился спрос на более крепкий и дорогой алкоголь. Так, из-за закрытия ресторанов и баров люди делали выбор в пользу употребления крепких напитков и коктейлей собственного приготовления. Отмечается, что в то же время многие начали отказываться от пива и вина.

Одной из причин изменений в потреблении эксперты называют то, что люди были вынуждены отказываться от заграничных поездок из-за пандемии, а сэкономленные деньги могли потратить на более качественный алкоголь.

Аналитик Jefferies Эд Манди объяснил, что состоятельные люди, которые не лишились работы, начали пользоваться более низкими розничными ценами по сравнению с ценами в питейных заведениях и покупать более дорогой алкоголь. Он также добавил, что если человек застрял дома, то ему легче приобрести большую бутылку крепкого спиртного, чем 24 бутылки пива.

Ранее компания HUN начала поиск британцев, которые желают употреблять алкоголь и получать за это деньги. Фирма торгует алюминиевыми банками с южноафриканским вином. Людям, которые изъявят желание стать дегустаторами ее продукции, выплатят по 200 фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей) и привезут на дом запас вина на весь год.