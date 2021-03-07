Мир
 
Последние новости
Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
Диетологи назвали способы приготовить полезные для здоровья блины
Раскрыты подробности о первой российской миссии на Венеру
Врачи рассказали о возможном росте заболеваемости коронавирусом в России весной
Экономист раскрыл условие для роста зарплат россиян в 2021 году
Трамп запретил республиканцам использовать свое имя для сбора средств
Оценены шансы Украины стать членом НАТО
В Минтруде разъяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек
Норвежский лыжник признался в сговоре с финном против российского соперника
Новости партнеров
Прослушать новость

МВД Сербии заявило о незаконной прослушке Вучича

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Вучич
Александр Вучич
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава Министерства внутренних дел Сербии Александр Вулин заявило, что президент страны Александр Вучич и члены его семьи более 1,5 тысяч раз прослушивались незаконно. Об этом сообщает издание «Политика».

По словам Вулина, МВД получило неопровержимые доказательства фактов 1572 случаев незаконной прослушки. Помимо самого президента прослушивались его брат Андрей, отец Анджелко и сын Данило.

На данный момент МВД уже завершило следствие. Некоторые сотрудники министерства, опрошенные с помощью полиграфа, не прошли проверку по вопросам, связанным с прослушкой.

В феврале стало известно, что на президента Сербии готовилось покушение. Убийство должно было произойти 27 января, когда Вучич открывал в Белграде памятник основателю сербского средневекового государства Стефану Немане. Защищать президента в этот день отправили более 850 бойцов спецназа.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вулин: Вучић прислушкиван 1.572 пута
Вучич предупредил об усилении давления Запада на Сербию
Президент Сербии прокомментировал информацию о подготовке покушения на него