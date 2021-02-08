Стало известно о покушении на президента Сербии

На президента Сербии Александара Вучича готовилось покушение. Об этом объявил в выступлении по сербскому телевидению начальник управления криминальной полиции Богдан Пушич. Его заявление передает ТАСС.

Убийство должно было произойти 27 января, когда Вучич открывал в Белграде памятник основателю сербского средневекового государства Стефану Немане. Пушич рассказал, что защищать президента в этот день отправили более 850 бойцов спецназа.

Вскоре после этого силовики задержали в городе 17 человек, причастных к работе организованной преступной группы (ОПГ). По данным разведки, они маскировались под футбольных болельщиков, поэтому власти также провели обыски на двух местных стадионах.

В квартирах, связанных с ОПГ, обнаружили две снайперские винтовки. Членов группы подозревают в убийствах, похищениях, торговле людьми, вымогательствах и распространении запрещенных веществ. Тому, что именно задержанные планировали убийство президента, пока не опубликовано подтверждений.

Покушение может быть связано с тем, что осенью прошлого года Вучич объявил войну организованной преступности. После его выступления в Белграде произошел ряд громких заказных убийств.