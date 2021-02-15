Президент Сербии прокомментировал информацию о подготовке покушения на него

Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал информацию о подготовке покушения на него в эфире канала Pink TV.

По словам политика, он не уверен, что являлся целью покушения, которое готовила мафия в Белграде. «Я действительно не уверен, что я был целью покушения. Спецслужбы пришли к таким выводам на основе анализа данных, но я не уверен <...> Но если у преступников были снайперские винтовки, то они все равно угрожали кому-то из граждан», — отметил Вучич.

Ранее начальник управления криминальной полиции Богдан Пушич заявил, что на президента Сербии готовилось покушение. Убийство должно было произойти 27 января, когда Вучич открывал в Белграде памятник основателю сербского средневекового государства Стефану Немане. Защищать президента в этот день отправили более 850 бойцов спецназа.

Покушение может быть связано с тем, что осенью прошлого года Вучич объявил войну организованной преступности. После его выступления в Белграде произошел ряд громких заказных убийств.