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Австрия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти привитого

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Lisi Niesner / Reuters

Власти Австрии решили частично приостановить использование вакцины AstraZeneca от COVID-19 после смерти одной из привитых. Как передает Reuters со ссылкой на Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG), это сделано в целях предосторожности.

По данным ведомства, получены два сообщения, которые могут быть косвенно связаны с вакцинацией. При этом в каждом из случаев прививка осуществлялась из одной партии вакцины в одной и той же клинике города Цветль в федеральной земле Нижняя Австрия.

49-летняя женщина скончалась из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии. По слова врачей, в настоящее время вторая пациентка постепенно восстанавливается. В документе федерального ведомства указано, что прямой связи этих проблем со здоровьем и прививкой не обнаружено.

Как сообщает австрийская газета Niederoesterreichische Nachrichten, привитые женщины работали медсестрами в той самой клинике, где проводили вакцинацию. В BASG уточнили, что нарушения свертываемости крови не указаны среди возможных побочных эффектов после введения вакцины.

Ранее сообщалось, что Австрия захотела производить российскую вакцину «Спутник V» и начала переговоры по этому поводу. Страна также задумалась о закупках вакцины в том случае, если ее одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

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