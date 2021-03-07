Появилось видео испытания ракеты комплекса «Бал»

Появились первые кадры проведенного в безэховой камере испытания ракеты комплекса береговой обороны России «Бал». Их публикует телеканал «Звезда».

На видео показана сама камера, ракета и в пяти метрах от нее — цели в виде излучающих рупоров-имитаций, отображающих движения как нескольких объектов на воде, так и одного корабля.

Уточняется, что при выходе из контейнера ракета «делает горку, затем опускается на маршевую высоту», начинает маневрировать и искать цели для их поражения. Об этом рассказал заместитель генерального конструктора по инновационному развитию корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Станислав Сычев.

Он также пояснил, что в безэховой камере расстояние в пять метров равняется ста километрам на открытой местности. В период испытаний рупоры перемещаются по высоким вертикальным рельсам.