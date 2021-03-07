Автора «Песни крокодила Гены» госпитализировали в Москве

Автора «Песни крокодила Гены» Александра Тимофеевского госпитализировали в московскую клинику. Как сообщает РЕН ТВ, 87-летний писатель почувствовал себя плохо.

По словам супруги Тимофеевского, у него обострилось заболевание пищеварительного тракта. В настоящий момент за состояние писателя наблюдают врачи.

Тимофеевский во время работы редактором на киностудии «Союзмультфильм» писал сценарии и песни. Среди его работ популярные строки крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже», прозвучавшие в мультфильме «Чебурашка».