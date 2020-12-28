Продюсера сериала от авторов «Игры престолов» отравил коллега

Продюсера сериала «Задача трех тел», нового проекта от авторов «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса, отравил его коллега. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что погибший 39-летний Лин Ци не только выступал продюсером шоу, но также был основателем студии Yoozoo Games — она занималась выпуском игр, которые основаны на сюжете «Игры престолов». Основным подозреваемым в деле об его убийстве считают другого работника компании Сюя Яо, который возглавлял кинопроизводственное подразделение компании. В настоящее время мужчина арестован.

Лин Ци умер, выпив напиток, в котором был яд. 16 декабря его госпитализировали, однако врачам так и не удалось его спасти.

Написанный известным китайским писателем Лю Цысинем роман «Задача трех тел» имеет всемирную известность и множество литературных наград. Как передает портал Comicbook, из-за смерти Ци компания Netflix приостановила работу над сериалом по мотивам книги.