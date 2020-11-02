Актер из «Игры престолов» назвал сцену с изнасилованием худшим днем его карьеры

Актер Иван Реон, исполнивший роль Рамси Болтона в сериале «Игра престолов», назвал сцену с изнасилованием худшим днем его карьеры. Об этом сообщает газета Metro.

Артист, сыгравший одного из главных злодеев шоу, признался, что всем тяжело дались съемки эпизода, в котором его персонаж после свадьбы с Сансой Старк решает ее изнасиловать в брачную ночь и при этом просит Теона Грейджоя наблюдать за этим. По словам Реона, это «было ужасно».

«Никто не хотел этого делать, но если вы хотите рассказать историю, вы должны сделать это правдиво», — сказал актер. Он отметил, что эту сцену было очень тяжело смотреть, но в ней показаны ужасные вещи, которые случаются в жизни.

«Когда ты на экране отрезаешь кому-то палец, ты на самом деле не видишь этого, ты видишь кусок пластика. Мы просто играем, это не по-настоящему. После такого очень тяжело справиться с подобными сценами, где ты сталкиваешься с реальной ситуацией. Это был ужасный, ужасный день», — заявил Реон.

Ранее актер Лиам Каннингэм, известный по роли Давоса Сиворта в сериале «Игра престолов», также высказался о своей роли. Артист выступил против романа его персонажа с советницей Дейнерис Таргариен Миссандеей, которую сыграла Натали Эммануэль. Во время первой встречи актеров на съемочной площадке Каннингэму было 56 лет, а Эммануэль — 28. Каннингэм посчитал, что такие отношения превратят Давоса Сиворта в извращенца.