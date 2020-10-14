Актер из «Игры престолов» возмутился попыткой превратить его героя в извращенца

Ирландский актер Лиам Каннингэм, известный по роли Давоса Сиворта в сериале «Игра престолов», возмутился попыткой превратить его героя в извращенца. Об этом сообщает The Independent.

Артист выступил против романа его персонажа с советницей Дейнерис Таргариен Миссандеей, которую сыграла Натали Эммануэль. Во время первой встречи актеров на съемочной площадке Каннингэму было 56 лет, а Эммануэль — 28.

«Я, черт возьми, так не поступаю. Это единственное, по поводу чего я спорил. Эта женщина — богиня, но с учетом истории Давоса с Лианной Мормонт и Ширен Баратеон вы не можете позволить ему увлечься молодой женщиной», — сказал артист. Он пояснил, что герой был наставником для молодых женских персонажей.

«Вы сводите на нет всю мою работу, вызывающую симпатию аудитории, чтобы мой герой стал извращенцем», — заявил Каннингэм шоураннерам.

Ранее в октябре Николай Костер-Вальдау, исполнивший роль Джейме Ланнистера в «Игре престолов», назвал унизительной работу его коллеги по шоу Эмилии Кларк, игравшей Дейенерис Таргариен. В первом сезоне ее героиню выдают замуж за кхала Дрого в исполнении Джейсона Момоа, который насилует героиню в их брачную ночь.