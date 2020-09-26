Звезда «Игры престолов» подтвердила слухи о беременности

Актриса Роуз Лесли, исполнившая роль «одичалой» Игритт в сериале «Игра престолов» и состоящая в браке с актером Китом Харингтоном, сыгравшим Джона Сноу, подтвердила слухи о том, что ждет ребенка. Журнал Make опубликовал фотографии, на которых она попозировала беременной.

«Роуз очень счастлива, она находится в предвкушении. Ей нравится тот опыт, который она сейчас переживает», — говорится в материале. Также отмечается, что актриса снялась для британского издания впервые за четыре года, до этого Лесли жила в Нью-Йорке.

«Как прекрасно, когда можно просто перебраться за город. Иметь возможность пожить в окружении зелени, птичьего пения, живых изгородей и прекрасных соседей — это настоящая привилегия», — призналась Лесли.

Ранее Харингтон вспомнил о детстве и рассказал, что его мать, драматург Дебора Джейн Кетсби, всегда придерживалась гендерно-нейтрального воспитания детей. «Я просил у нее "Могучего Макса", а она покупала "Полли Покет". Я просил "Экшн Мена" и получал куклу. Она с самого начала была очень гибкой в отношении гендера», — поделился актер.

В 2016 году Лесли и Харингтон официально подтвердили, что состоят в отношениях с 2012 года. В июне 2018 года они поженились.