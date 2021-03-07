Первая партия российского «Спутника V» доставлена в Северную Македонию

Первая партия российской вакцины «Спутник V» доставлена в Северную Македонию. Об этом заявил министр здравоохранения страны Венко Филипче, передает РИА Новости.

Уточняется, что в аэропорту Скопье первые препараты встречали глава Минздрава Македонии и российский посол Сергей Баздникин. Филипче поблагодарил его за «личный вклад».

Баздникин же заявил, что «Спутник V» зарегистрирован в 46 странах. Прибытие вакцины в Скопье, по его мнению, является итогом активного взаимодействия стран и их положительных отношений.

Ранее стало известно о регистрации российской вакцины в в Северной Македонии.