Постпред России рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Ульянова, многие из его коллег в дипломатическом корпусе выразили заинтересованность в вакцинации российскими вакцинами. Он отметил, что работа в этом направлении уже ведется, однако процесс займет какое-то время — по меньшей мере, месяц. «Частично это будет зависеть от европейских властей», — добавил он.

5 марта представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что странам Европы разрешено самостоятельно закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь одобрения от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).