Раскрыты подробности о первой российской миссии на Венеру

Руководитель института космических исследований РАН Лев Зеленый раскрыл подробности о первой российской миссии на Венеру. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Зеленый рассказал, что проектирование аппарата «Венера-Д» и разработка комплексной программы исследований планеты получили финансирование на два года вперед. Он отметил, что в рамках данной миссии будут обсуждаться следующие проекты. По словам ученого, планируется, что это будет не одна только миссия, а комплексная программа дальнейших исследований.

Ранее сообщалось, что Россия планирует отправить миссию по поиску жизни на Венере. Представитель Научно-производственное объединение (НПО) имени Лавочкина заявил, что российская программа исследования Венеры включает три миссии в 2029-2034 годах. Первая из них — «Венера-Д» с запуском в ноябре 2029 года для изучения поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы планеты.