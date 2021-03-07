Умерла российский вирусолог Светлана Маренникова

Умерла советский и российский вирусолог, профессор и доктор медицинских наук Светлана Маренникова. Ей было 97 лет. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Причины ее смерти не раскрываются. Известно, что профессор скончалась 5 марта.

Маренникова родилась 7 октября 1923-го в Харькове. На протяжении всей жизни занималась медициной и «внесла огромный вклад в избавление человечества от одного из самых страшных вирусных заболеваний — натуральной оспы». Благодаря лаборатории профилактики оспы НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, возглавляемой ею, советские специалисты имели хорошую подготовку и могли справиться с инфекцией в странах, где возникали очаги.

Маренникова также была активным членом Глобальной программы ликвидации оспы.

«Светлая память о Светлане Сергеевне Маренниковой навсегда останется в сердцах многочисленных друзей, учеников и коллег со всего мира», — заключили в ведомстве.