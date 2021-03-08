В Австрии расследуют смерть привитой AstraZeneca пациентки

В Австрии расследуют обстоятельства смерти пациентки, привитой вакциной компании AstraZeneca и умершей спустя 10 дней после этого. Об этом сообщает ORF со ссылкой на Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения.

По данным издания, специалисты проведут вскрытие и выяснят, могла ли вакцина привести к смерти 49-летней женщины.

Как стало известно днем ранее, в Австрии приостановили вакцинацию препаратом из той партии, из которой прививалась умершая медсестра. С этой же партией связан и другой необычный случай — у 35-летней пациентки, тоже медработницы, развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Ранее сообщалось, что Австрия захотела производить российскую вакцину «Спутник V» и начала переговоры по этому поводу. Страна также задумалась о закупках вакцины в том случае, если ее одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).