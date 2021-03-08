Фанатки выкупили рекламу на Останкинской башне ради поздравления кей-поп-звезды

Readovka

Российские фанатки кей-поп-группы BTS выкупили рекламное место на Останкинской башне, чтобы поздравить своего кумира Мина Юнги (Suga) с 28-м днем рождения. Об этом пишет Readovka.

Ролик с поздравлениями демонстрировался с 18:00 до 19:00 по Москве или с полуночи до часу ночи по Сеулу. Такое время было выбрано специально, так как в Южной Корее наступило 9 марта. Реклама обошлась российским поклонницам в 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что парламент Южной Кореи принял закон, согласно которому известные участники кей-pop-групп получили отсрочку от армии до достижения 30-летнего возраста. Такое решение было принято из-за многочисленных обращений фанатов, которые беспокоились, что карьера их кумиров может оборваться из-за срочной службы.

BTS — южнокорейский бойзбенд, появившийся в 2013 году. Он состоит из семи участников. Поклонники группы образуют один из самых масштабных фанклубов в мире.