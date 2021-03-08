Российские космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта

Российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков поздравили женщин с праздником 8 Марта. Соответствующее видеообращение опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

«Дорогие женщины, милые мамы, бабушки, сестры, дорогие жены и дочки, поздравляем вас с началом весны. Весна — это время обновления, пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее», — обратились космонавты.

Кудь-Сверчков и Рыжиков пожелали женщинам почувствовать внимание и заботу своих близких, услышать слова любви и чтобы каждый день был наполнен радостью, ощущением счастья, приятными сюрпризами и семейным теплом.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. Он подчеркнул, что женщины приносят в мир «гармонию, нежность, красоту и безусловную материнскую любовь». При этом он отметил, что они «каким-то непостижимым образом» везде и все успевают.