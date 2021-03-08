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Бывший советник Ельцина рассказал о роли Горбачева в распаде СССР

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Михаил Горбачев
Михаил Горбачев
Фото: Sepp Spiegel / Ropi / GlobalLook Press

Михаил Горбачев пытался сохранить Советский Союз, но ему это не удалось. Так роль политика в распаде СССР охарактеризовал бывший советник президента РФ Бориса Ельцина Сергей Станкевич, его слова приводит агентство URA.RU.

Станкевич пояснил, что спасти Советский Союз не вышло по двум причинам. Во-первых, коммунистическая партия сначала завела СССР в тупик, а потом неудачно его реформировала. Во-вторых, путч в августе 1991 года привел к тому, что все республики, изначально желавшие остаться в составе СССР, «побежали от Москвы». «Это был критический удар, после которого ничего не оставалось, кроме как попробовать побыть отдельно», — резюмировал Станкевич.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о возможности сохранить страну в составе СССР. По словам Кравчука, руководители союзных республик рассматривали возможность сохранения СССР и превращения его в конфедерацию. Предложение озвучили Горбачеву, но он его отклонил.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать. Вскоре Горбачев сложил свои полномочия.

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