Россия
 
Последние новости
Шесть пассажиров и водитель легковушки погибли в аварии с фурой под Самарой
Загоревшееся в Японском море российское судно отбуксировали в бухту
Диетолог предупредила об опасности неправильного употребления фруктов
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде
Названа доля нуждающихся в подработке россиян
Посольство России раскрыло подробности крушения вертолета с военными в ЦАР
Выигравший марафон на ЧМ норвежец рассказал о пугающем поведении Большунова
Россиянам назвали простое правило безопасного хранения данных на смартфоне
На Украине заявили об «очень сильном ударе» по России
Новости партнеров
Прослушать новость

Прорубь с лепестками роз вырыли для жительниц российского города к 8 Марта

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал «Нижний №1»

В Нижнем Новгороде для местных жительниц к 8 Марта мужчины вырыли прорубь в виде сердца с лепестками роз. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

Инициатива принадлежит местному обществу моржей. С утра в проруби уже успели искупаться несколько россиянок, после чего мужчины поздравили их с Международным женским днем и вручили им цветы.

Ранее военный комиссариат Ленобласти предложил женщинам в качестве подарка на 8 Марта отправить своих бывших возлюбленных в армию. В обращении начальник отдела по работе с гражданами Юрий Хромов от имени военного комиссариата поздравил «милых барышень» с Международным женским днем и пожелал, чтобы их всегда окружали «настоящие защитники».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывший возлюбленный Бузовой на подъемнике поздравил россиянок с 8 Марта
Российские космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта
Путин поздравил женщин с 8 Марта