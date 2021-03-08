Россиянкам предложили в честь 8 Марта отправить бывших возлюбленных в армию

Военный комиссариат Ленобласти предложил женщинам в качестве подарка на 8 Марта отправить своих бывших возлюбленных в армию. Соответствующее видеообращение размещено в аккаунте администрации Ленобласти в Instagram.

В обращении начальник отдела по работе с гражданами Юрий Хромов от имени военного комиссариата поздравил «милых барышень» с Международным женским днем и пожелал, чтобы их всегда окружали «настоящие защитники».

«А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните, настоящий мужчина должен иметь военный билет», — сообщил Хромов.

Россияне отметили в комментариях под видео, что полковник все «здорово придумал». Некоторые мужчины выразили готовность пойти служить: «Забирай, хоть сейчас пойду», «Меня заберите наконец, а? Я аж два раза комиссию проходил...» Однако другие предположили, что комиссариату «лень искать» россиян для службы в армии.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. Он подчеркнул, что женщины приносят в мир «гармонию, нежность, красоту и безусловную материнскую любовь». При этом он отметил, что они «каким-то непостижимым образом» везде и все успевают.