Россия
 
Последние новости
Шайба Овечкина помогла «Вашингтон Кэпиталс» выиграть матч НХЛ
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка
Раскрыта улучшающая женское здоровье еда
В Москве отменили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Американского рэпера застрелили в его машине
Появились подробности аварии с семью погибшими под Самарой
Стерлинг согласился дать реванш Яну
Загоревшееся в Японском море российское судно отбуксировали в бухту
Шесть пассажиров и водитель легковушки погибли в аварии с фурой под Самарой
Новости партнеров
Прослушать новость

В МВД отреагировали на аварию с семью погибшими под Самарой

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В региональном главке МВД отреагировали на сообщения об аварии с семью погибшими под Самарой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Легковой автомобиль ехал с перегрузом, все семь погибших находились в нем. Это молодые люди», — рассказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что в результате ДТП погибли семь человек — это все, кто находился в легковой машине Volkswagen Tiguan, столкнувшейся с фурой Isuzi. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, возраст погибших — от 17 до 24 лет.

Об аварии с семью погибшими стало известно ранее в понедельник, 8 марта. Произошло столкновение машин на трассе М5 «Урал» (Волжский-Курумоч). На место выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов. По некоторым данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Появились подробности аварии с семью погибшими под Самарой
Шесть пассажиров и водитель легковушки погибли в аварии с фурой под Самарой
Девять человек пострадали в аварии с автобусом в Удмуртии