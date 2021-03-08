Во время марша за равенство в Киеве прошла «операция спасения феминисток»

По случаю Международного женского дня в Киеве состоялось шествие за гендерное равенство. Мероприятие прошло под лозунгом «У пандемии — женское лицо», сообщает телеканал «Громадське».

Организаторы «Марша женщин» отметили, что за время пандемии участились случаи домашнего насилия. Активистки призвали украинские власти ратифицировать Стамбульскую конвенцию по предотвращению гендерного насилия. Во время марша участницы акции скандировали лозунги «Женщина — человек, а не матка и вагина!» и «Свобода, равенство, женская солидарность!».

Одновременно в украинской столице прошла акция «Операция спасения феминисток», которую организовали противники Стамбульской конвенции из организации «Традиция и порядок». Отмечается, что участники этого движения также требуют запрет на аборты и выступают против легализации секс-работы.

Стамбульская конференция была принята Комитетом министров Совета Европы в апреле 2011 года. В мае того же года документ был открыт для подписи — за почти 10 лет его подписали 46 стран и Европейский союз. Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор ее не ратифицировала. Россия этот документ вовсе не подписала.