Выданный Польшей российский киллер пошел под суд за убийство авторитета

Киллер Вячеслав Исминдиров, состоявший в 90-е в банде авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), пошел под суд за убийство авторитета Анатолия Артюшкова (Артюшок). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По версии следствия, Исминдиров принял участие в криминальной войне, развернувшейся в Красноярском крае в 1997 году, когда группировки Артюшка и Паши Цветомузыки делили между собой сферы влияния. Цветомузыка решил устранить конкурента и поручил это Вячеславу Исминдирову и Александру Живице.

21 июля 1997 года они застрелили Артюшка на автостоянке.

Задержать Исминдирова удалось лишь в январе 2018 года в Польше. 25 июня 2020 года киллера экстрадировали в Россию.