Ребенок в России съел кристаллы из набора «Юный химик» и получил ожог пищевода

Двухлетняя девочка в Санкт-Петербурге нашла содержимое детского набора «Юный химик», проглотила вещества и получила серьезный химический ожог пищевода. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в полиции.

По данным портала, ребенок был доставлен в больницу вечером в понедельник, 8 марта. По предварительным данным, по недосмотру родителей среди игрушек девочки случайно оказались кристаллы дихромата аммония.

Ранее в Красноярском крае девятимесячный младенец нашел в туалете чистящее средство для труб и прокусил упаковку. В результате он получил химический ожог.

Дихромат аммония — соль аммония и дихромовой кислоты, имеет ярко-оранжевый цвет, применяется в промышленности. Высокотоксичное и канцерогенное вещество. В обучающих целях применяется для научного опыта «Вулкан Беттгера», его демонстрация запрещена в школах многих стран из-за высокой токсичности солей шестивалентного хрома.