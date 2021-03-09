В России десятимесячный младенец получил ожог от средства для прочистки труб

В городе Железногорске Красноярского края десятимесячный младенец получил химический ожог средством для прочистки труб. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одной из квартир происходит конфликт между родственницами. Приехавшие на место полицейские обнаружили 44-летнюю женщину и маленького ребенка, который громко кричал. У младенца была повреждена кожа на лице и губах.

Выяснилось, что женщина — бабушка младенца. Она рассказала, что мальчик случайно нашел и прокусил упаковку с чистящим средством для труб, находившуюся в туалете. Из-за этой ситуации у россиянки произошел конфликт с ее 20-летней дочерью, матерью ребенка — та ушла из квартиры до приезда полиции.

Родственники не обращались за медпомощью, врачей вызвали полицейские. Младенца доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Проводится проверка, мать и бабушка ребенка опрашиваются.

Ранее в Москве в одном из кафе в центре города 11-месячный младенец получил ожоги лица и шеи углем из кальяна. Ребенка госпитализировали, прокуратура организовала проверку качества оказываемых в заведении услуг.