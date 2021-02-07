Россия
 
Последние новости
Канцлер Австрии назвал условие для вакцинирования «Спутником V»
В Японии раскрыли стратегию переговоров с Россией по Курилам
Российская фигуристка исполнила каскад из десяти прыжков
Российские полицейские в ходе следствия целый год смотрели мультфильмы
Россиянам назвали самые надежные способы инвестиций на рынке
Американская компания решила платить сотрудникам за вакцинацию
Названы последствия дефицита витамина D
Москвичей предупредили об аномальном похолодании 
Мошенник притворился летчиком и вынудил женщину продать авто, телевизор и кольцо
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве школьник ослеп после похода в театр

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Уткин / РИА Новости

В Москве 13-летний школьник получил ожог сетчатки правого глаза после похода в театр. Об этом «Звезде» рассказала мать пострадавшего Ирина Ворошилова.

По ее словам, инцидент произошел в конце января в Московском драматическом театре имени Пушкина на Тверском бульваре. Во время просмотра спектакля на одного из двух ее сыновей навели луч из лазерной указки. «Дети предположили, что таким образом руководство театра "воспитывало" зрителей — чтобы они не смотрели в смартфоны», — пояснила москвичка.

Спустя сутки ребенок пожаловался, что не видит одним глазом, после чего школьника смотрел офтальмолог и отправил его на госпитализацию. В больнице подтвердили диагноз — лучевой ожог макулярной зоны.

Мать пострадавшего обратилась в полицию с просьбой провести проверку в театре, а также в министерство культуры. Она наняла адвоката, чтобы доказать факт нарушений во время спектакля. Прокуратура Москвы начала проверку: правоохранители оценят безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья посетителей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Воспитывают зрителей»: мать рассказала об ослеплении сына лазером в театре
Посетительницу московского театра задержали за отказ надеть маску
Стало известно о планах запретить продажу билетов в театры пожилым москвичам
Битва детей за бесплатные конфеты в российском театре попала на видео