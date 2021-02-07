Московский театр объяснил ожог глаза у школьника во время спектакля

Московский драматический театр имени Пушкина объяснил получение одним из школьников ожога глаза во время спектакля, передает РИА Новости.

В пресс-службе театра рассказали, что 3 февраля поступило заявление о причинении вреда здоровью 13-летнему ребенку во время спектакля 22 января. По словам матери, причиной ожога стал «луч лазерной указки».

«Ни во время показа спектакля, ни после администрация театра не получала никаких жалоб или претензий. Мы не считаем факт причинения вреда здоровью от воздействия именно лазерной указки в театре доказанным, однако проводим внутреннее расследование», — добавили представители театра.

Использование лазерных указок сотрудниками службы зала временно приостановлено, добавили в пресс-службе.

Ранее мать пострадавшего ребенка рассказала, что во время просмотра спектакля на одного из ее сыновей навели луч из лазерной указки. «Дети предположили, что таким образом руководство театра "воспитывало" зрителей — чтобы они не смотрели в смартфоны», — пояснила москвичка.

Спустя сутки ребенок пожаловался, что не видит одним глазом. Его отправили в больницу, где подтвердили диагноз — лучевой ожог макулярной зоны. Женщина обратилась в полицию и министерство культуры.