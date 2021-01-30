Пилотов пассажирского самолета ослепили лазером при посадке во Внуково

Неизвестный ослепил лазером пилотов пассажирского самолета при посадке в столичном аэропорту Внуково. Об этом в субботу, 30 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Инцидент произошел вечером 29 января. Пилоты лайнера, летевшего из Грозного в Москву, доложили, что их ослепили зеленым лазером.

На полете и посадке самолета инцидент не сказался. Предполагается, что источник излучения находился со стороны Москвы.

25 января лазером ослепили пилотов рейса Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург, которые производили посадку в аэропорту прибытия. Местная транспортная прокуратура проводит проверку.

Так называемое лазерное хулиганство признается во многих государствах противоправным действием. Злоумышленники при помощи лазерных указок большой мощности слепят пилотов, мешая осуществлять маневры.