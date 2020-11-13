Мужчина трижды пытался ослепить пилотов пассажирских самолетов лазером и попался

Житель американского штата Джорджия неоднократно предпринимал попытку ослепить пилотов пассажирских самолетов и попался полиции. Об этом со ссылкой на местную прокуратуру пишет Fox News.

Гражданин США Роджер Флойд Хендрикс (Roger Floyd Hendricks) в международном аэропорту Саванна-Хилтон-Хед трижды направлял лазерную указку с зеленым светом на воздушные суда в процессе посадки — в ноябре и декабре 2019 года и в январе 2020-го.

«Наведение лазера на самолет — это не игра, а уголовное преступление, и ФБР крайне серьезно к этому относится. Указанные действия подвергли опасности жизни ни в чем не повинных авиапассажиров и экипажей коммерческих авиакомпаний, виновник должен быть привлечен к ответственности», — заявил специальный агент ведомства в Атланте Крис Хакер (Chris Hacker).

Хендрикс был задержан, ему предъявлено обвинение. В случае признания виновным американцу грозит до пяти лет лишения свободы по каждому пункту, а также крупный штраф.

24 января сообщалось, что в США пилот пассажирского самолета был временно ослеплен лазером по время посадки. По словам командира воздушного судна, луч света был направлен прямо ему в глаза. Летчик посадил самолет в штатном режиме, однако даже по прибытии его зрение осталось размытым.