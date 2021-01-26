Пилота ослепили лазером при посадке пассажирского самолета в Петербурге

Неизвестные ослепили лазером пилота российского пассажирского самолета во время посадки. Об этом ТАСС сообщил источник.

По его информации, инцидент произошел вечером в понедельник, 25 января, в петербургском аэропорту Пулково. Командир воздушного судна, следовавшего из Ханты-Мансийска, доложил о том, что был ослеплен зеленым лазером при приземлении.

«На безопасности полета и посадке инцидент не сказался», — пояснил собеседник агентства.

Согласно предварительным данным, светивший лазером человек находился около ресторана между поселком Стрельна и Петергофским шоссе. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Аналогичный инцидент произошел в марте прошлого года. Тогда в Перми неизвестные пытались помешать пилотам, приступившим к посадке пассажирского самолета. Известно, что экипажу удалось благополучно посадить лайнер, в результате случившегося никто не пострадал.