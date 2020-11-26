Попытка мужчины ослепить пилота лазером обернулась для него арестом

В Австралии мужчину арестовали за попытку ослепить лазером пилота полицейского самолета. Об этом сообщает News.Com.Au.

По данным издания, полицейский PolAir пролетал над районом Вудкрофта, когда неизвестные несколько раз направили в сторону кабины лазерный луч. Офицеры, находившиеся на борту, определили источник излучения лазера и направили на место предполагаемого нахождения нарушителя патрульные машины.

Полицейские, прибывшие по указанному адресу, обнаружили там 48-летнего мужчину с лазерной указкой в руках. Нарушителя задержали, а некоторое время спустя арестовали по обвинению в нанесении ущерба безопасной эксплуатации воздушного судна. Согласно местному законодательству, за совершение преступления австралийцу грозит до 14 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в США пилота пассажирского самолета ослепили лазером во время посадки. По словам командира воздушного судна, луч света был направлен прямо ему в глаза. Летчик посадил самолет в штатном режиме, однако даже по прибытии его зрение осталось размытым.