Битва детей за бесплатные конфеты в российском театре попала на видео

Видео: vk.com

Переодетый в костюм актер в драматическом театре в Улан-Удэ спасался бегством от детей, устроивших битву во время раздачи бесплатных конфет. Видео опубликовано в сториз Instagram-канала «ВЕСЬ УЛАН-УДЭ», сообщает «Комсомольская правда».

На кадрах видно, как мужчина сидит на полу и собирается дарить собравшимся вокруг него ребятам содержимое мешка. Нетерпеливые дети тянут к нему руки и кричат. А в какой-то момент раздача подарков перерастает в давку и битву. «Все, затоптали дедушку», — сказал автор ролика.

В итоге артист вынужден убегать от маленьких зрителей. По словам оператора, для эпичности на это видео стоило бы «наложить музыку из зомби-апокалипсиса».

Издание пишет, что актер одет в костюм Деда Мороза. В конце ролика этот одетый в белые одежды мужчина надевает белый колпак и внешне становится больше похож на Пьеро.

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