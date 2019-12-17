Двое россиян пострадали в давке за предновогодними скидками

@ru2ch / Twitter

Жители краснодарского города Приморско-Ахтарск устроили давку у магазина «Светофор» в погоне за предновогодней скидкой, в результате два человека попали в больницу. Снятое перед входом в магазин видео опубликовано в Twitter канала «Двач».

В публикации сказано, что скидки в 15 процентов начинали действовать с 21:00. За несколько часов до начала акции перед торговым павильоном собралась огромная очередь. В итоге люди начали толкать друг друга.

«Можно же было просто подождать около мусорных баков, как делают все прошаренные бабки», — сыронизировал автор поста.

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